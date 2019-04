Sin Disney: Mauro Caiazza no pudo entrar; Jimena Barón y Momo, sí

Mauro Caiazza, Jimena Barón y Momo –el hijo de la actriz y cantante– planearon un viaje a Disney juntos y estuvieron a punto de concretarlo si no fuera por un “olvido” del bailarín que mancó para él la vacación soñada

El viaje tenía un objetivo de partida: celebrar el quinto cumpleaños Momo. Pero en una escala del vuelo en San Pablo, Brasil, a Mauro no le permitieron embarcarse rumbo a Orlando, Estados Unidos.

¿Qué pasó? El propio Caiazza lo explicó en Instagram. “No pude viajar con Jime y Momo porque tenía vencida el ESTA (Sistema Electrónico de Autorización de Viaje bajo el Programa de Exención de Visa). Dije «bueno, vence en agosto, genial...» pero no me di cuenta de que no estamos más en el 2018", explicó mientras mostraba el formulario con la fecha.

“Por suerte la aerolínea me dio una habitación zarpada, está buenísima", explicó Mauro en una historia en la que se lee la frase “una vez más la cagu…”.