Sol Pérez: “Siempre hay un desubicado que piensa que trabajás en la tele porque sos gato"

La “chica del clima” de TyC, Sol Pérez, reveló que le ofrecieron hacer un “castings sábana” “Una sola vez me ofrecieron dinero y me enojé mucho. No suelen llegarme tantas propuestas indecentes y cuando pasa, me recaliento”, declaró Sol Pérez a la revista "Pronto".

En el ambiente artística se habla de “casting sábana”, cuando un productor el plantea a una chica la posibilidad de tener sexo para quedar elegida.

“Recuerdo que una vez me habían ofrecido hacer un casting para un programa de televisión y me dijeron: «El martes es el casting, pero si querés ya te deposito ahora la plata –comentó Sol–. Pasame tu número de cuenta, te deposito, venís y firmás el contrato, pero todo depende de lo que tengas para ofrecer». ¡Lo mandé a la mierda y nunca fui a hacer el casting!".

“Siempre hay un desubicado que piensa que trabajás en la tele porque sos gato. Si eligiera esa vida, no me la pasaría laburando tanto”, agregó.

Y añadió: “Me costó mucho salir de ese mote tan común que dice que todas las que estamos en la tele es porque nos acostamos con alguien. Siento que ya no estoy en ese lugar y es gracias a al noticiero (Sportia), que me dio el espacio para mostrarme todos los días y demostrar que soy mucho más que un cuerpo”.