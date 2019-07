Soledad Pastorutti no para. Y en un momento en el que redefine su carrera con una apertura más allá del folklore, habló este viernes con el programa A diario, de Radio 2, donde además se aelantó en exclusiva el tema que grabó con Los Palmeras, La Suavecita.

“Debo tener uno de los públicos más fieles. Hace muchos años que me dedico a esto y la gente está siempre”, dijo la Sole en charla con Alberto Lotuf.

“Es un show muy renovado”, dijo sobe su presentación del 6 de septiembre en El Círculo. “Hay modernidad sin perder aquella raíz”, agregó.

Del nuevo material ya se conoce “La Gringa” y “Aunque me digas que no”. Del disco dijo que todos los temas fueron compuestas por ella menos uno.

“He tomado la decisión de sacarme de encima ciertos prejuicios porque notaba que no me llevaban a ningún lado. Siento que la transformación es necesaria porque todo ha cambiado. Eso no significa que yo deje de lado mis raíces y mi esencia, pero hay una necesidad de aggiornar la música de raíz a estos tiempos”, agregó.

Con respecto a las canciones de su nuevo repertorio, afirmó que “es muy amplio, como los conciertos, con diversidad de canciones y de sonidos. La Gringa encierra todo eso. Los gringos venimos un poco a ser esta cultura que ha llegado de afuera a mimetizarse con la que estaba acá, este crisol de razas”.