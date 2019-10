Con bajísimo perfil mantuvo Luis Bremer su relación amorosa de más de una década. Si embargo, la decisión de formalizar hizo que tanto el nombre de su compañero como el tiempo que llevaban juntos cobraran espacio en los medios.

El ahora ex panelista de Intratables –anunció que deja el ciclo porque está “cansado”– se casó el último fin de semana. Según trascendió, a la fiesta asistieron sus familiares y amigos más íntimos.

Pablo Layus, panelista en Pamela a la tarde, confirmó la unión. "El periodista que dijo 's' luego de estar 12 años junto a Juan, es Luis Bremer. Me escribió 'no soy celebrity, soy sólo un comunicador. Estoy feliz'", relató.

Y quien dio más detalles sobre esta celebración fue Carmela Bárbaro, madrina de la boda.

"Fue un casamiento hermoso, hemos llorado a mares. Voy a contar cómo se define un amor de muchos años. Uno de los integrantes de esta pareja dijo al final de la fiesta, en un estado en el que estábamos todos parejitos, «la verdad yo no me quería casar, me convencieron. Y hoy, en esta fiesta, con este evento, esta gente y toda esta emoción, me casaría de nuevo»”, contó la panelista al tiempo que aseguró que fue un momento “maravilloso, muy efusivo y a la vez muy emotivo".

Bárbaro también contó cómo se conocieron Luis y Juan: “Los presentaron. A alguien le pareció que se podían gustar y efectivamente tuvo razón. Se gustaron desde el primer momento. No saben qué pareja son. No tengo palabras para describirlos. Son geniales".

Por último, Carmela reveló los motivos por los que los protagonistas de esta historia decidieron mantener esta fiesta en el ámbito de lo privado: "Creo que la idea de esta pareja no era ocultar el casamiento sino preservar la intimidad del momento. Que ese momento no fuera interrumpido por ninguna cuestión externa".