Tras el caso Darthés, fuerte cruce de actores: "No es normal que metamos lengua”

Dos famosos actores cruzaron opiniones luego de conocerse la denuncia por acoso sexual que la actriz Calu Rivero realizó contra Juan Darthés, con quien compartió escenas de grabación de la telenovela "Dulce Amor" en 2012.

Calu había hablado de "excesos inapropiados que no eran parte del guión" por parte de Darthés cuando ambos tenían una escena romántica. Sobre estas declaraciones opinó Gerardo Romano, quien fiel a su estilo polémico afirmó: "Me parece que hay muchas maneras de manejar estas situaciones si un actor o una actriz se sobrepasa. Decir que hicimos una telenovela hace 12 años ‘y me metiste la lengua hasta no sé donde’, que sé yo, por ahí el actor en una escena sexual tiene derecho a meter la lengua“.

Quien salió a responderle fue otro actor, Federico D'Elía: “Los actores no somos pajeros que andamos por la vida viendo si podemos besar una mina. No es normal que nosotros besamos y metemos la lengua”.

"Gerardo es un provocador, pero en este momento no hay que joder, porque es un tema delicado pensando en las chicas”, sostuvo el actor, para quien “en otra época estas cosas se veían de otra manera y hoy se juzgan de otra forma”, indicó.