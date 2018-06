Tras la ausencia, Jorge Rial habló de su salud

El último lunes, Jorge Rial pegó no estuvo al frente de Intrusos por “un pico de presión” y a raíz de esto, explotaron las especulaciones sobre una supuesta internación que él mismo se ocupó de desmentir.

El conductor explicó que se trató de una descompensación provocado por un desajuste en la medicación para la presión.

"Casi no vengo. Los colegas decían que me tenía que quedar 48 horas más y como no quería desmentirlos, casi que me quedo en casa", comenzó a modo de chicana contra los periodistas que le auguraron “varios días” de internación.

Después, agregó: "Hablando en serio, estoy bien. Ayer tuve unos calambres muy fuertes y fue a ver a mi médico en el Sanatorio de Los Arcos. Me tuve que hacer varios estudios y por eso me quedé un par de horas ahí, pero no pasó nada más".

No es la primera vez que Jorge sufre algún traspié con su presión. En el último tiempo, su condición parece haberse agravado a raíz de la pelea con su hija Morena.