Puli Demaría ya no tiene cuenta en Instagram. A pesar de ser una de las DJ más reconocidas del momento, la reciente polémica con la China Suárez, la dejó muy expuesta y optó por ir de la red social y preservarse. ¿Cuál fue la reacción de Pampita?

De acuerdo a lo que publicó el sitio El Trece, la DJ optó por llamarse a silencio y cerrar temporariamente su cuenta en Instagram, donde tenía una intensa actividad. Esta decisión fue tomada luego del escándalo virtual que generó una foto suya con La China Suárez.

La actriz publicó una imagen en la que se las ve juntas durante la celebración de la novela de El Trece. Muchos usuarios comenzaron a criticar a Puli quien es amiga de Pampita desde la juventud. La reacción fue inesperada: le pidió a La China que retire la foto de su cuenta de Instagram, pedido que la modelo respondió con un contundente mensaje.

Mientras tanto, Pampita le quitó dramatismo al cruce y aclaró que su relación con Puli, que es madrina de su hijo Benicio, no cambió: “Ay, no me quiero meter en nada de eso, pero nada rompe mis amistades con mis seres queridos. Eso no entra en juego para nada. Todo bien, no pasa nada. Yo con mis amigas no me peleo por nada nunca jamás”.