Tras los picos, el amigo de Brian Sarmiento contó que Moria lo llamó

Después de que Brian Sarmiento la rompiera en la pista del Bailando junto a Sol Pérez y Fernando Bertona y presentó su tema “Tamo activo” se armó una verdadera fiesta en el estudio. El Checho, un amigo del futbolista, le declaró su amor a Moria Casán, quien lo retribuyó con unos cuantos picos.

Tras su exitosa presentación en la pista más famosa del país, el futbolista –que tiene todo acordado para sumarse a Newell's –fue invitado junto a su amigo al programa “Este es el Show” y lo primero que quisieron saber los conductores era si el Checho había dormido solo. “Obvio”, respondió el joven, pero el interrogatorio siguió: "¿Saliste con Moria después? ¿Pasó algo?"

El Checho rebeló un dato que sorprendió a todos: “Terminamos de comer a las 3.30 y como me había comprometido a llevar a mis amigos a sus casas, llegué a la mía a las 5.00. Igual, recién me llamó", reveló El Checho.

"Ah, Moria no pierde un minuto", le acotaron desde el panel y volvieron a la carga: "¿Y qué te dijo?". A lo que el Checho respondió: "Me agradeció las palabras que le dediqué ayer y me dijo que ya nos vamos a juntar para que me dé otro pico. Le dije: por favor, cuando quieras”. ¿El muchacho en cuestión será el nuevo sex toy de La One?