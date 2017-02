Un verano fresquito sigue con dos estrenos en La Comedia

El ciclo estival Un verano fresquito continúa este febrero con dos estrenos. Desde este viernes –y los siguientes del mes–, a las 21.30, sube a escena el espectáculo de humor y stand up Hijos del Dragón, con Seba de Caro y Diego Chak.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo