Valeria Bertuccelli reveló detalles de su denuncia contra Ricardo Darín a quien había acusado públicamente de maltrato durante el tiempo que fueron compañeros de trabajo. Bertucelli y Darín protagonizaron la obra de teatro Escenas de la vida conyugal bajo la dirección de Norma Aleandro. Bertucelli se fue por esa situación y luego Érica Rivas, que la reemplazó, también.

¿Por qué volver a hablar del tema ahora? Bertucelli lo explicó en una extensa entrevista para el diario Página 12: "La sensación fue como una golpiza, del tipo «te vamos a dar para que te calles y no se te ocurra volver a hablar». Estoy volviendo a hablar por eso. A pesar de que me da mucho miedo, pero si no atravieso ese miedo, me va a destruir la vida igual. Simplemente porque estoy diciendo la verdad".

Según su relato, trabajaba en medio de situaciones muy tensas, "con gritos, puteadas, pésimo clima de trabajo". "Alguna vez escuché decir a alguien en la tele «ay, pero por unos grititos» y pensaba que naturalizar eso, ese maltrato, es un error enorme. Nadie puede hacer su trabajo entre gritos e insultos".

“Si lo invertimos y yo soy la actriz que mientras él actúa estoy atrás de escena diciendo la re puta que lo parió y tirando cosas por el aire y después voy y le pido disculpas pero lo vuelvo a hacer una y otra vez y en el medio le digo que está loco y demás. Y después el actor se va y viene otro y le hago lo mismo. ¿Te lo imaginás? Y a los dos les inventan que se enamoraron de mí y las parejas los sacaron de una oreja para que se olvidaran. Es imposible. No resiste de ninguna manera esa chance, entonces sí, es un problema de género, a un tipo no le hubiera pasado lo que me pasó”, reflexionó.

El límite llegó cuando en una escena, Darín la empujó de más: "La verdad es que para mí esto siempre fue complicado de decir porque sucede mil veces actuando que empujes, que te empujen más fuerte, y es parte del trabajo de la actuación dejar el cuerpo más flojo para no lastimarte, es algo delicado pero la lógica indica que si yo te empujo más fuerte de lo normal cuando ya hicimos esa escena mil veces, te pido disculpas enseguida".

Eso no paso. Primero, recordó la actriz, Darín le trató de loca, y unos días después ensayó una excusa: “Me dijo que le cambiaron la plantilla y se resbaló, por eso había caído más fuerte sobre mí. Me hubiera gustado que esa explicación fuera apenas pasó y no después de haberme dicho que estaba loca".