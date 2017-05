Vicky Xipolitakis dijo cuál es su profesión: “Celebrity”

La mediática Vicky Xipolitakis reapareció en los medios, anunció que intentará bajar su perfil y que se dedicará de lleno a su nuevo rol de empresaria. Además, en poco tiempo abrirá un local de ropa en Palermo donde diseñará jeans.

“Cuando me preguntan cuál es mi profesión lo pienso cinco veces, qué pongo con todas las cosas que hice, pero digo celebrity. La gente me lo hace creer, en cualquier parte del mundo adonde vaya. Entonces soy una celebrity”, contó en el programa Instrusos.

Xipolitakis explicó que su empresa de Puerto Madero, en Capital Federal, sigue en funcionamiento pero que tiene intenciones de expandirse. “Hasta el momento las ventas eran sólo por internet a través de una página oficial, pero las quiero hacer más reales y abrir un local con mi nombre para ofrecer mis productos. Además voy a hacer jeans” y agregó: “Ropa interior no hago más, apenas la saqué se armó un lío, así que la saque del mercado y listo”.

En lo relativo a la actuación, la mediática relató que le ofrecieron varias cosas, pero no le terminaron de cerrar. “Me encanta el ambiente, fueron los que me hicieron y agradezco, pero ya no quería lo mismo o mostrar la cola por dos pesos. Quería crecer en todo sentido. Para hacer algo ahora lo hago por nivel, prestigio o plata. Por otra cosa ya no. El derecho de piso ya lo pagué”, concluyó.