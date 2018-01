Video: la fallida selfie con un futbolista que se volvió viral

Un fanático de River que intentó sacarse una autofoto con el flamante refuerzo millonario Lucas Pratto se fue con las manos vacías. O mejor dicho, sin la ansiada foto. Sin embargo, eso no fue lo único negativo para el joven, ya que quedó grabado el momento donde el delantero lo hizo "pasar de largo".

El video dura cuatro segundos y ya superó las 250 mil reproducciones sólo en una cuenta de Twitter. Se trata de un hincha de River que se acercó a Pratto para que se sacaran una selfie. Pero el atacante, que tal vez no se dio cuenta, no frenó y continuó subiendo unas escaleras.

SE SACÓ LA FOTO SOLO JAJAJAJAJAJAJAJAJAJA pic.twitter.com/uHllUBPutl — Celes7e (@cele__cabj) 9 de enero de 2018

El fanático millonario no sólo no consiguió la foto con el destacado refuerzo del conjunto de Marcelo Gallardo, si no que también se viralizó el momento en el que no logró su objetivo y se notó la tristeza en su rostro.