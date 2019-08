Un hombre vivió un momento de terror junto a su familia en su casa de Tucumán al 8000, en el barrio de Fisherton. En el momento en que había abierto el portón eléctrico de su cochera para ingresar con su vehículo, dos ladrones armados lo abordaron y tras apuntarle a la cabeza le robaron el auto. Un rato más tarde logró recuperarlo en el extremo oeste de Rosario. “Intenté reaccionar, pero en ese momento prioricé mi vida y la de mi familia”, confió la víctima.

La secuencia quedó grabada por una cámara de seguridad de la casa. Se observa cómo el hombre intenta introducir el automóvil en la cochera, cuando es sorprendido por dos jóvenes. “Uno de ellos se me acerca y me pide un cigarrillo y sin darme cuenta el otro me abre la puerta del otro lado”, contó el hombre en De 12 a 14 (El Tres).

“Al ver la maniobra quise entrar porque el portón ya estaba activado y la casa estaba descubierta”, describió el propietario de la vivienda. “Cuando quise reaccionar, uno de los chicos sacó un arma y amagó a tirarme en la cabeza”, agregó.

“Mi familia me indujo a que les diera el auto”, aseguró la víctima. Y añadió que “en ese momento no sabés que hacer, pero prioricé mi vida y la de mi familia”.

Después, el hombre pudo encontrar el vehículo que le robaron: “Lo recuperamos pasando Wilde, cerca del estadio mundialista de hockey”, detalló.

Como reflexión final, la víctima sentenció que “la sensación que queda es de mucha angustia”.