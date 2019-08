Una mujer denunció que su hija de cuatro años fue víctima de abuso sexual cuando estaba en el jardín del colegio San Francisquito Nº 2.076, situado en Cafferata entre Gálvez y 27 de Febrero. El hecho ocurrió el pasado 6 de agosto y el caso fue presentado ante la Comisaría de la Mujer y ante el Ministerio de Educación. Pero la madre de la menor acudió a Rosario3 porque señaló que las autoridades escolares no la ayudaron y porque no hubo avances en la investigación.

Georgina relató a Rosario3 que hace tres meses que notó un cambio en el comportamiento de su hija, a quien describió como habitualmente "alegre y entusiasta" antes de ese hecho. Precisó que el pasado 6 de agosto la fue a buscar al colegio y transcurrió "un día normal". Jugó con la pequeña en la casa y cerca de las 18 de ese día la fue a bañar. En la ducha, la chiquita le manifestó sentir ardor en la zona vaginal. "La saqué y agarré una crema porque pensé que tenía una paspadura, pero tenía lastimado. Fui a hacer la denuncia a la Comisaría de la Mujer y me derivaron a un médico dentro de la seccional que me dijo que no hubo penetración, que estaba manoseada", añadió.

"Hasta el día de hoy no habla y no va más al jardín. Está todo el día conmigo. Ahora está más calmada. Empezó una psicóloga", indicó.

La mamá relató que al salir de la ducha comenzó a preguntarle qué había sucedido y, ante la negativa de hablar por parte de su hija, simuló ser la voz de una muñeca con la que juega la pequeña. Allí fue que la niña primero comentó que había sido una compañerita, después que fue "un amigo de ella, más grande" y luego le dijo que "no podía hablar más". "Después le dio un ataque de nervios", remarcó.

"Hablé con el director del colegio y con la vicedirectora. No tuve ayuda de ellos. Estaban más preocupados por el prestigio de la escuela. Hicieron toda la parte legal que tenían que hacer, pero la parte humana no", apuntó Georgina.

La causa es investigada por la fiscal de Delitos Sexuales Nora Marull, quien ordenó una serie de medidas que fueron realizadas desde la denuncia.