El precandidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, habló del reciente acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea y advirtió que "si tenemos que revisar los acuerdos que Macri está firmando por el mundo, los vamos a revisar".

"No me asusta firmar un acuerdo con la Unión Europea, lo que sí me asusta es que ese acuerdo nos castigue más de lo que nos han castigado", dijo Fernández y agregó: "No quiero vivir en un país cuya única posibilidad de progreso sea seguir vendiendo granos y carne vacuna; quiero industrias, quiero darles trabajo a todos los argentinos, que todas las argentinas tengan donde desarrollarse".

El precandidato a presidente por el Frente de Todos compartió un acto en Smata junto al diputado nacional y jefe de La Cámpora, Máximo Kirchner. "Basta de mentir y confundir al pueblo, (Mauricio) Macri", expresó Fernández en el estadio de Tortuguitas.

El precandidato a presidente por el Frente de Todos afirmó: "Nos dijeron que el mundo nos iba a recibir e iban a venir inversiones pero el mundo ni nos miró. No trajo ni un solo dólar. Pero el mundo central celebra tener a un súbdito como presidente, que cumple con los deseos del mundo central".

En vivo junto a @magariovero y Máximo Kirchner acompañando a Ricardo Pignanelli en el acto de SMATA.

"¿Para qué sirve integrarse a un mundo de esta manera, si integrarse así al mundo global genera más pobreza?", preguntó y sostuvo que "abrieron las importaciones y estas dejaron sin trabajo a los propios argentinos", informó Télam.

En ese sentido, advirtió no ser "un cerrado y sé que el mundo se ha globalizado, se ha integrado pero no por eso estamos condenados, obligados, a ser unos estúpidos que aceptamos las condiciones del mundo central. Podemos integrarnos al mundo con dignidad".

Fernández dijo no querer "un país donde única posibilidad de progreso sea vender granos y carne vacuna, sino que también quiero industrias", en el acto donde al nombrar al presidente se escucharon silbidos, por lo que el candidato pidió: "No silben. Pongan votos en las urnas".

El dirigente también recordó al ex presidente, Raúl Alfonsín, y preguntó: "¿Cuánto falta para despertarnos y darnos cuenta de que debemos recuperar la ética de la solidaridad y hacernos cargo de los que están fuera del sistema?".

Máximo Kirchner, por su parte, criticó el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea y dijo: "Estamos yendo debilitados y a ciegas a un acuerdo que muy difícilmente esto ayude a modificar la situación del trabajo en Argentina".

Junto a @alferdez @magariovero y Máximo Kirchner acompañando a los trabajadores de SMATA y a su secretario general, el compañero Ricardo Pignanelli. Con la fuerza del movimiento obrero vamos a poner de pie a la Argentina.

"Este acuerdo es una avivada de los europeos porque en Argentina y Brasil hay dos presidentes que traicionan a su pueblo. Es como un nuevo 12 de octubre, más de cinco siglos igual y todavía no aprenden aquellos que festejan", consideró el hijo de la ex presidenta Cristina Fernández.

En el acto, en el que difundieron un video de la senadora y candidata a vicepresidenta, participaron la precandidata a vicegobernadora bonaerense e intendenta de La Matanza, Verónica Magario, y el diputado y precandidato a jefe comunal de ese distrito, Fernando Espinoza.