El actor rosarino Darío Grandinetti, que estrena esta semana su flamante serie Hierro, dialogó con el diario La Nación sobre la ficción y, además, expresó su posición de cara a los próximos comicios presidenciales.

"Espero que en las próximas elecciones ganen Alberto Fernández y Cristina”, aseguró al citado diario.

Además, dijo que espera que “termine el neoliberalismo para siempre porque jamás le ha hecho bien a la gente, en ningún país del mundo. Nunca".

"No hay ningún ejemplo positivo que el neoliberalismo pueda mostrarnos; nadie puede decir: «miren cuánto creció este país, qué bien que está, cuántos derechos se han ampliado con las recetas del Fondo Monetario Internacional, el ajuste y la manipulación de la Justicia»", sostuvo.

Asimismo, afirmó que en las elecciones de 2015 –que consagraron a Mauricio Macri como presidente– "mucha gente votó en contra de sí misma, porque creyeron que les iba bien solamente por su propio esfuerzo".

Al ser consultado sobre los actos de corrupción por los que está procesada y es investigada tanto la ex presidenta como funcionarios de la gestión kirchnerista, Grandinetti dijo: "Todavía hay quienes piensan que Cristina tiene un PBI, vaya a saber dónde y lo repiten convencidos. Es muy difícil ir contra eso. Hay cosas a partir de las cuales no podés generar, ya no digo empatía, ni siquiera un debate".

"Nadie puede creer de verdad que Cristina tiene escondido un PBI. El 90% de quienes lo dicen no tienen idea de lo que es un PBI ni qué significa", abundó.

Hierro, la serie

Hierro es un thriller policial, original de Movistar Play coproducido con Portocabo, Atlantique Productions y Arte France.

El libro es de Pepe Coira, y la dirección de Jorge Coira. El elenco se completa con el actor catalán Juan Carlos Vellido y los canarios Mónica López, Yaiza Guimaré, Kimberley Tell, Luifer Rodríguez, Mari Carmen Sánchez y Antonia San Juan.