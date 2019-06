Durante su disertación en el salón Metropolitano, por la presentación del libro Sinceramente, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner se refirió al acto que Mauricio Macri realizó este 20 de junio en un club de la zona sur de Rosario, en el Día de la Bandera. Aunque no lo mencionó, la senadora nacional se preguntó: “¿Era necesario en un colegio rodeado de chiquitos insultar a un gremialista?”.

En obvia alusión a los dichos del mandatario nacional sobre el sindicalista Hugo Moyano y su hijo Pablo, Cristina Kirchner dijo que “se trata del mismo gremialista que estaba con él (Macri) el 17 de octubre de 2015 cuando inauguraron un busto de Perón”.

“Es público que he tenido mis diferencias (con Hugo Moyano) pero realmente además de mal gusto (lo de Macri) me parece desmemoriado”, dijo la ex presidenta.

“No vengo a Rosario desde el 20 de junio de 2015. Fijémonos cómo estamos hoy y cómo estábamos en 2015”, indicó la precandidata a vicepresidenta de la Nación.

Por otra parte, recordó que la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) fue el 20 de junio del año pasado.

“A quién se le ocurrió firmar con el FMI un 20 de junio ¿Lo hicieron a propósito? Un préstamo de 57 mil millones de dólares con el FMI el día que recordamos a la bandera. A lo mejor entienden la patria de otra manera”, expresó la senadora nacional.