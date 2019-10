La reforma de la Constitución parece querer meterse en la Legislatura santafesina otra vez y con mucha prisa. Faltan menos de dos meses para que asuma el nuevo gobernador, Omar Perotti, y con él, nuevos diputados y senadores.

Primero fue Mario Barletta, el embajador argentino en Uruguay y ex intendente de Santa Fe, quien recomendó este jueves avanzar con la reforma “antes del recambio” del 10 de diciembre o “al menos declarar la necesidad de una reforma” antes de esa fecha.

Y ahora el presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) santafesina, Julián Galdeano, se pronunció en el mismo sentido.

“Si hoy los que no quisieron (la reforma) entienden que es oportuno, los que impulsamos con mucho énfasis no podemos dejar de desaprovechar una oportunidad”, reconoció el también diputado provincial y sostuvo que el recambio de autoridades de diciembre no tendría porqué afectar la reactivación del diálogo, ni –llegado el caso– la declaración de necesidad o la fijación de fechas clave como la elección de convencionales constituyentes.

“No podemos decir que la Legislatura actual tiene que cerrarse de acá al 10 de diciembre”, dijo y llamó la atención que, aún con nuevos nombres en las Cámaras, las fuerzas políticas pueden iniciar el diálogo. En su momento, el actual gobernador Miguel Lifschitz, que en poco tiempo dejará la Casa Gris para presidir la oposición en la Cámara baja provincial, se ofreció al peronismo como "aliado" para hacer avanzar las modificaciones a la Carta Magna.

Con todo, reconoció que por ahora ese proceso está “estigmatizado” con una “transición parece una pulseada permanente”.