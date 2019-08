El actor Gerardo Romano dijo que el presidente Mauricio Macri “va a arder en la hoguera de la perversión y la soberbia” y minimizó las movilizaciones en apoyo al jefe del Estado del sábado pasado.

“La Plaza de Mayo sólo la llenó el peronismo. Macri nunca tuvo esa cosa masiva. Tuvo un discurso marketinero, explosivo y emocional”, dijo el actor en declaraciones al programa La pura verdad, que conduce Mauro Viale.

Y además, tuvo un duro comentario contra el actor Luis Brandoni: “Tiene casi 80 años, la muerte está ahí".

“La función del artista es desnudar el poder. Un artista tiene que estar enfrente del poder. Yo apoyo al gobierno de Fernández, pero en el momento que asuma yo soy de la oposición", indicó y se preguntó por qué su colega se hizo oficialista y convocó a las marchas del 24A.

“¿Cómo se recuesta un artista en el poder? Brandoni no me quiere, tiene un rechazo hacia mí. Mi primer trabajo fue con él y tuve la oportunidad de conocer cómo es su procedimiento. Me asombra que alguien a los 80 años apoye al gobierno macrista. Acá hay una involución, no es cambio. Este gobierno es restaurador”, señaló.