El ministro de Justicia Germán Garavano criticó a los ministros de la Corte Suprema de Justicia, tras los últimos fallos adversos del máximo tribunal contra la gestión de Mauricio Macri. Dijo que el Poder Judicial parece no entender la crisis económica y aclaró que hasta tanto la Corte no resuelva cómo, no se devolverán a las provincias los recursos por las medidas en torno al IVA y el impuesto a las Ganancias.

“A veces da la sensación que la Justicia no termina de ver la realidad o las prioridades de la economía de un país en crisis que genera determinada erogación de recursos que obviamente tienen que salir de algún lado”, se quejó Garavano en contacto con el programa Radiópolis (Radio 2).

A principios de octubre, la Corte estableció que la reducción del IVA y del impuesto a las ganancias no puede afectar los fondos de coparticipación que corresponden a las provincias y esta semana, declaró inconstitucional una resolución del propio Ministerio de Justicia de 2016 que recortaba en un 75% las reparaciones que podían reclamar aquellas personas que se vieron obligadas a dejar el país entre 1976 y 1983.

Sobre la primera resolución, que afectaba directamente a las provincias –y por las cual muchas, entre ellas, Santa Fe, salieron a reclamar– advirtió que todavía el máximo tribunal tiene que aclarar cómo debe cumplirse el fallo, que por el momento es provisoria. “Vamos a esperar”, dijo.

Por otro lado, destacó el anuncio del presidente Mauricio Macri sobre modificaciones al Código Penal para “lograr una Justicia del lado de las víctimas”.

“Necesitamos una Justicia Penal más transparente, ágil y rápida que resuelva en juicios orales a la vista de la población”, dijo Garavano y puso como ejemplo el sistema penal santafesino que desde 2014 cambio la lógica judicial.

Finalmente, aseguró que durante el gobierno de Macri, no llegaron a la Justicia casos de corrupción de funcionarios públicos como con el kirchnerismo: “Las denuncias tienen que ver más con incumplimiento de funcionario público o abuso de autoridad”.