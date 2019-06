El gobernador Miguel Lifschitz se metió en la política nacional de cara a las elecciones presidenciales en octubre próximo y apoyó la candidatura de Roberto Lavagna al considerar que es quien puede interpretar de mejor manera la necesidad del país de contar con un especialista en asuntos económicos. Defendió una vez más la “tercera posición” a la polarización planteada entre el kirchnerismo y el macrismo y aunque aseguró que fue una broma, sostuvo: “Me falta ser presidente”

Lifschitz, quien además de ser el actual gobernador es candidato a diputado provincial, pasó por los estudios de Radio 2. Entrevistado en el programa de Roberto Caferra, sostuvo: “El país necesita tener confianza en alguien que pueda manejar la economía porque ningún gobierno ha logrado acertar ahí”, expresó y subrayó: “Hace falta alguien que entienda de economía y Lavagna es el mejor que puede interpretar esta necesidad”. De esta manera, fijó su postura en la campaña electoral nacional.

“Hay que poner al país en el camino del desarrollo”, manifestó y consideró vital trabajar contra la desocupación y poner en eje el crecimiento industrial para acabar con el déficit fiscal. “Para esto se requiere de grandes acuerdos, la polarización no sirve, para gobernar hay que buscar acuerdos políticos”, opinó. En relación a esto, también manifestó: “El 40 por ciento de los argentinos no están conformes con el gobierno pero no quieren volver al gobierno anterior. Nosotros vamos a acompañar seguramente una propuesta alternativa, estamos apostando a eso, a un proyecto económico distinto a los dos modelos anteriores”.

“Lo ambiguo atenta contra una propuesta alternativa”, alertó en referencia a la indecisión de Sergio Massa y pidió: “No podemos seguir confundiendo a los ciudadanos”. Cuando se le preguntó sobre los comentarios que señalan que votar a Antonio Bonfatti en Santa Fe significa ir por la fórmula Fernández-Fernández a nivel nacional, expresó: “Eso lo dice (José) Corral y es parte de lo que circula en una campaña. No es así”, descartó y remarcó al respecto: “Binner fue uno de los pocos que se enfrentó al gobierno nacional de entonces por la coparticipación de Santa Fe, siempre hemos mantenido autonomía y hoy mismo planteamos una alternativa al macrismo y al kirchnerismo, por lo que de ninguna manera vamos a acompañar la fórmula Fernández-Fernández”.

Es en chiste

En otro tramo de la entrevista, se le preguntó sobre la amplia gestión desarrollada en Rosario desde su gobernación. “Fui 8 años intendente y conozco lo que necesita Rosario y ahora que soy gobernador y tengo los recursos puede hacer lo que me quedó pendiente. Ahora me falta ser presidente para hacer las cosas que me faltan en la provincia“, lanzó aunque tras advertir el peso de su respuesta, aclaró: “Es en chiste”.

Finalmente, la periodista Evelin Machain le consultó si planea volver a disputar la Casa Gris en los próximos comicios: “No lo tengo en el escenario, si fuera ahora podría haber sido una continuidad”, indicó y remarcó que insistirá con la reforma constitucional de Santa Fe.