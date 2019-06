La Corte Suprema de Justicia extendió el inicio de la feria judicial a fin de que no coincida con el lunes 8 y el martes 9 de julio, día no laborable y feriado respectivamente, y así extender el descanso de los empleados del poder judicial. La medida que es resistida por varios sectores, incluso del mismo entorno, fue también cuestionada por el diputado provincial Carlos Del Frade, quien consideró que la Justicia le da la espalda a las necesidades de los ciudadanos.

Los periodistas Evelin Machain y Agustín Lago confirmaron en Radiópolis (Radio 2) que la Corte Suprema de Justicia provincial emitió la circular 75 con la fecha de comienzo de la feria judicial de este invierno. “Las facultades conferidas por el artículo 248 de la ley 10.160 (texto ordenado según decreto 0046/98), mediante el cual se establecen los plazos de feria, fijando la de la estación invernal en un lapso de dos semanas, cuyo comienzo determinará esta Corte Suprema de Justicia antes del 31 de mayo de cada año. Por ello, luego de un cambio de opiniones y oído en este acto el señor Procurador General, SE RESUELVE: Fijar el receso judicial de la estación invernal del corriente año, del día 10 al 23 de julio de 2019 inclusive, librando las comunicaciones pertinentes.” Fdo: GASTALDI. FALISTOCCO. GUTIÉRREZ. NETRI. SPULER. BARRAGUIRRE. BORDAS (SECRETARIO)”, se puede leer en el documento.

De esta manera, el receso invernal de los empleados judiciales no comenzará el lunes 8 de julio ni tampoco el martes 9 de julio. Así, no coincidirán con el día no laborables (feriado puente) ni con el feriado propiamente dicho sumando al descanso dos días más. Por otra parte, la feria no terminará el lunes 22 de julio como debería ser si se iniciara el 8 de julio. La Corte determinó que las actividades se retomarán el miércoles 24 de julio.

En diálogo con la emisora, el diputado provincial, en sintonía con algunos sectores que se expresaron públicamente, mostró su rechazo a la iniciativa: “Con esto le ganan 4 días más a la licencia, me da la sensación que esto marca la expresión de un poder judicial muy difícil de entender y que no resuelve las cuestiones de fondo”, sostuvo.

“Esto le hace peor a un poder que trabaja a destiempo de la sociedad, con fallos muy polémicos”, insistió y apuntó a la resolución del caso Perassi en el que los 9 acusados quedaron en libertad por el beneficio de la duda. “Se está demostrando que desde la cabeza no se está haciendo lo necesario para acercarse a las necesidades del pueblo, que funciona de acuerdo a una partecita que es la Corte”, sumó.

Además, para el legislador “es un signo alarmante de que no se está dando respuestas profundas y concretas”. Y finalmente, consideró: “Este poder Judicial es un poder feudal más que democrático”.