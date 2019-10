El presidente Mauricio Macri convocó este miércoles a todos los argentinos a "fiscalizar y cuidar el voto" en las elecciones del 27 de octubre y tras señalar que "al pasado no volvemos", reiteró sus críticas al kirchnerismo al sostener que "no queremos más deditos que nos disciplinen diciendo cómo tenemos que pensar o vivir".



Al frente de un acto de la caravana electoral "Sí se puede", en la ciudad cordobesa de Río Cuarto, Macri le aseguró a sus seguidores: "Vine a decirles que no están solos. Entendemos que ésta no es una elección más".



"Por eso estamos acá, con esta energía que la tenemos que transformar en acción para ir a votar por ese futuro que soñamos", arengó el mandatario que va por la reelección con la coalición Juntos por el Cambio en los alrededores de la plaza Roca, donde se montó el escenario.



Macri remarcó que con el resultado adverso de las Paso "el mundo se asustó. Pensó que nosotros íbamos a volver al pasado, pero no nos conocen, amagamos un poquito pero al pasado no volvemos".



Asimismo, convocó a "fiscalizar y cuidar el voto" y sostuvo que "nunca estuvimos tan cerca de alcanzar la Argentina que soñamos. Llevemos a votar a los abuelos, a nuestros tíos, a nuestros amigos, familiares, compañeros de trabajo, llevémoslos a votar a todos los que quieren apostar por el futuro del país".



Acompañado en el palco por su esposa Juliana Awada; el presidente del interbloque de diputados nacionales de Cambiemos, el radical Mario Negri y el principal referente del Frente Cívico, Luis Juez, entre otros, el presidente Macri apuntó contra el kirchnerismo al manifestar que "la gente no quiere más a los prepotentes que se creen los dueños del poder".

"No queremos más deditos que nos disciplinen diciendo cómo tenemos que pensar o vivir", agregó.