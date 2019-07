El secretario de Camioneros Hugo Moyano dijo que el presidente Mauricio Macri es "un mitómano" y agregó que "está un poco desesperado al ver que todo lo que prometió no dio resultado". Consideró que "no tiene ninguna posibilidad de ganar" en las próximas elecciones. Por otra parte, consideró que durante la gestión de Cristina Kirchner "no había gente durmiendo en la calle" y "comían todos".

"No quiero ofender a nadie, mucho menos a la investidura presidencial, pero parece mitómano este señor. Él mismo se cree su propia mentira. Dijo que no iba a haber inflación, que no iba a pedirle dinero al FMI, prometió pobreza cero. Hizo todo al revés de lo que dijo. Y todavía quiere transmitirle a la gente que salimos de la tormenta", expresó en A24.

Además, indicó que actualmente "los que deciden las políticas no son Macri y el mejor equipo de los últimos 50 años, son Estados Unidos con el Fondo Monetario Internacional". "Estoy convencido de que los trabajadores no se van a volver a equivocar y que este gobierno no tiene ninguna posibilidad de ganar", sostuvo.

Para el líder del sindicato de Camioneros, la fórmula integrada por Alberto Fernández y Cristina Kirchner "la va a votar la inmensa mayoría porque la gente está cansada, con bronca y con necesidades extremas".

Con respecto a Cristina Kirchner dijo: "He estado en desacuerdo. Hoy nos une la necesidad y la obligación para terminar con esto. El pueblo argentino no puede seguir en la situación en la que está. Fue mucho mejor el gobierno anterior que este que tenemos. No había deuda, había trabajo. Cristina no dejó a la gente durmiendo en la calle, hay que ser realistas. Cuando estaba ella comían todos. Con el kirchnerismo se estaba mejor, lo dice toda la gente".

"Alberto y Cristina tienen la experiencia de haber salido de situaciones muy duras como la del 2001, hay una demostración de que lo han sabido hacer. Este gobierno no tiene ninguna posibilidad de continuar, la gente está en contra", finalizó.