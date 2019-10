El candidato a vice presidente Miguel Ángel Pichetto renovó sus declaraciones polémicas. En esta oportunidad, al referirse a la venta de estupefacientes en una villa de Buenos Aires sugirió que “habría que dinamitarlo todo”. Luego, intentó aclarar sus expresiones pero volvió a caer en frases cuestionables.

De acuerdo a lo que publicó el sitio Infobae.com, el senador había manifestado en una charla con estudiantes de periodismo en Editorial Perfil que "en una villa de acá, la 1-11-14 había dos colas, una que manejaba el narcotráfico paraguayo, ...para no ponerle calificación de nacionalidades, porque después se enojan conmigo, una nacionalidad determinada, que tiene vinculación con la marihuana, hacía la venta de marihuana. Y otros muchachos de afuera del país, que han venido a este país tan generoso, vendían cocaína. Dos colas. Todo esto fue tomado por un drone y después entró la Gendarmería. La verdad, habría que dinamitar todo, que todo vuele por el aire”.

Luego, consultado en este sentido, el senador rionegrino, manifestó: “Yo dije que la Argentina que no queremos es la que apareció en un canal de televisión, donde mostraban una cola para comprar marihuana y otra para comprar cocaína, y había personajes, ciudadanos, extranjeros y también habría argentinos en los bunkers vendiendo marihuana y cocaína. Me refería a dinamitar los bunkers, romperlos, y entrar con toda la fuerza de la ley en las villas para evitar de que esos sean los lugares de distribución de las drogas que destruye a los jóvenes. No hablé de dinamitar la villa”.

A su vez, agregó: “La verdad que no nos fue muy bien con las villas en términos de votos, pero no tengo nada con la gente que vive en una villa, las que trabajan no tengo ningún problema. Ahora los que delinquen vendiendo droga hay que darles y atacar con todo, hay que terminar con las penas leves”.