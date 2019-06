El senador y candidato a vicepresidente de Juntos para el Cambio, Miguel Angel Pichetto, presentó este miércoles su renuncia a su cargo en el Consejo de la Magistratura, tras la polémica que se originó en el seno del bloque del PJ del Senado, que le reclamaba ese lugar por considerar que le corresponde a la oposición.



“Me dirijo a usted a los efectos de presentar, por medio de la presente y a partir del día de la fecha, mi renuncia al cargo de Consejero de este Consejo de la Magistratura”, dice la nota enviada al presidente del cuerpo, Ricardo Recondo, minutos después de las 14.



Al mismo tiempo, los consejeros fueron citados para el próximo jueves 27 de junio a las diez de la mañana para aceptar la renuncia de Pichetto y la incorporación del senador peronista por Chubut, Mario Pais.



Si bien en principio Pichetto había declarado que no pensaba renunciar a su cargo de presidente de la comisión de Disciplina y Acusación en la Magistratura, pasado el mediodía de este miércoles reconsideró su posición.



Tras el anuncio de Pichetto de que iría junto al presidente Mauricio Macri como candidato a vicepresidente, varios senadores se manifestaron a favor de que el senador por Río Negro ceda su lugar en las comisiones que integra en nombre del PJ en el Senado, pero también en el Consejo de la Magistratura.



Pichetto confirmó su renuncia a la presidencia del bloque del PJ, pero no a la bancada, aunque miembros de su entorno no descartan que finalmente se aparte también de allí y conforme una nueva junto a otros legisladores con los que tiene afinidad, como Carlos Menem.



Tanto José Mayans como Alfredo Luenzo y Guillermo Snopek expresaron su posición a favor de que Pichetto se aparte de los cargos que ocupa en nombre del peronismo, ahora que pasó a las filas de Cambiemos.



El bloque del peronismo volverá a reunirse el martes próximo a las 16 para designar un nuevo presidente y analizar qué postura adoptará en conjunto sobre las sillas que ocupa Pichetto en las comisiones del Senado ya que, según consideran, deben quedar en manos de la oposición.