La provincia de Santa Fe recurrirá hoy a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a fin de sostener la inconstitucionalidad de las medidas económicas lanzadas por el presidente Mauricio Macri en el marco de la devaluación desatada tras las elecciones primarias nacionales. La iniciativa, que será replicada por 18 provincias más, fue criticada por la diputada Elisa Carrió, quien tildó a los gobernadores de “caraduras”.

La presentación judicial será a cargo del fiscal de Estado santafesino, Pablo Saccone, y apunta a la decisión del gobierno nacional de reducir los impuestos coparticipables de IVA y Ganancias, que según indicaron desde el gobierno provincial recortan en aproximadamente 3 mil millones de pesos de los recursos. La medida contempla una acción cautelar para frenar los efectos de esos decretos, al menos hasta que el máximo tribunal resuelva la cuestión de fondo.

Según informaron en Radiópolis (Radio 2), la diputada nacional Elisa Carrió se refirió, en el marco de la conmemoración el sábado 24 de agosto pasado de la reforma constitucional de 1994, a los gobernadores provinciales que acordaron rechazar la iniciativa de Macri. El miércoles pasado 19 provincias opositoras decidieron intervenir a través de sus fiscales de Estado ante el alto tribunal de Justicia del país. Junto a Santa Fe, harán lo propio Misiones, Santa Cruz, Santiago del Estero, La Pampa, San Luis, Tucumán, San Juan, Formosa, Neuquén, La Rioja, Chubut, Río Negro, Tierra del Fuego, Córdoba, Salta, Catamarca, Entre Ríos y Chaco.

“Son unos caraduras”, sostuvo la líder de la Coalición Cívica y consideró que cuando pudieron bajar Ingresos Brutos no lo hicieron, que reclaman medidas y después no acatan y remarcó que “tienen superavit fiscal”. El ministro de Gobierno, Pablo Farías, respondió a las declaraciones: “No conoce la situación de las provincias claramente, la cuestión del superavit se ha caído fuertemente, hay provincias que tienen difcultades para pagar los salarios. Santa Fe no pero está lejos de una situación superavitaria”, recalcó.

El gobernador Miguel Lifschitz participó este miércoles en la ciudad de Buenos Aires de un encuentro desarrollado en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI) al que asistieron los primeros mandatarios de varias provincias argentinas, en el que se firmó un documento rechazando medidas del gobierno nacional. El mandatario santafesino confirmó que hoy se presentaría un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para "proteger los recursos" de las administraciones provinciales.

“Hay una coincidencia de todos los gobernadores de rechazar la quita de recursos a las provincias argentinas. Entendemos que eso es inconstitucional porque se están afectando recursos presupuestados de todas las provincias, que provienen de la coparticipación y que no pueden ser reducidos ni afectados de manera unilateral por parte del gobierno nacional sino que requerirían de un acuerdo con las provincias y un tratamiento legislativo”, añadió el mandatario santafesino.