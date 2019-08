El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, anunció este martes que le fue detectado un posible tumor maligno de pulmón y que en los próximos días se internará para hacerse estudios y tratarse, con el país en plena campaña para las elecciones generales de octubre próximo.



Vázquez, médico oncólogo de 79 años, dijo en la sede de la Presidencia, en Montevideo, que el nódulo fue descubierto en su pulmón derecho gracias a una reciente tomografía que se realizó en el marco de estudios médicos que se hace de manera periódica.



La lesión tiene "características muy firmes de que se puede tratar de un proceso maligno", enfatizó el mandatario uruguayo, que inició su segundo período de gobierno en marzo de 2015 luego de haber sido presidente entre 2005 y 2010.



La noticia sacudió a Uruguay a poco más de dos meses de las elecciones presidenciales y legislativas del 27 de octubre, en las que no será candidato y para las cuales su partido Frente Amplio, de centroizquierda, lidera las encuestas.



A pesar del anuncio, el presidente uruguayo no dijo nada acerca de una renuncia, por lo que, por ahora, permanecerá en el gobierno, que entregará a su sucesor el 1 de marzo de 2020.



Vázquez dijo que se sentía bien y que no ha notado síntoma alguno, pero que deberá hacerse estudios complementarios para saber "el diagnóstico definitivo", el pronóstico y qué tratamientos deberá seguir.



El presidente dijo que tales estudios requerirán uno o dos días de internación esta semana, pero no dio más detalles.



El mandatario señaló que todos los estudios y tratamientos los llevará adelante en su país debido a que Uruguay cuenta con "un cuerpo médico de excelencia", tecnología de vanguardia y está "dentro de los primeros países del mundo en asistencia médica".



Según el presidente, hasta las pruebas que reveló no tenía información alguna de problemas con su salud, informó la agencia de noticias EFE.



Vázquez, que llevaba días sin aparecer públicamente, perdió a su esposa, María Auxiliadora Delgado, el 31 de julio pasado.



Al anuncio de Vázquez en la Torre Ejecutiva de Montevideo asistió gran parte del gabinete, autoridades militares e incluso la vicepresidenta del país, Lucía Topolansky.



Todos ellos, con rostros serios, únicamente observaron sentados mientras el mandatario contaba acerca de sus pruebas médicas.



"De aquí en más en este tema, no en los temas políticos, paso a ser un paciente y todas las referencias de los avances en el diagnóstico, en el pronóstico y lo que tengamos que hacer, lo va a realizar el médico de Presidencia, permanentemente en contacto con ustedes", especificó.



El anuncio de Tabaré desató mensajes de solidaridad de dirigentes políticos del oficialismo y la oposición.



El candidato a presidente por el Frente Amplio, Daniel Martínez Villamil, manifestó su apoyo al mandatario "sin distinción de banderas".



"Codo a codo, junto a todo el Uruguay, sin distinción de banderas, apoyando a la máxima autoridad de nuestro país y personalmente, apoyando al amigo, al consejero y al compañero ¡Fuerza Tabaré!", escribió Martínez en su cuenta de Twitter.

Codo a codo, junto a todo el Uruguay, sin distinción de banderas, apoyando a la máxima autoridad de nuestro país y personalmente, apoyando al amigo, al consejero y al compañero ¡Fuerza Tabaré! #FuerzaPresidente pic.twitter.com/XYdEjzHx9r — Ing. Daniel Martínez (@Dmartinez_uy) August 20, 2019



El candidato presidencial del opositor Partido Nacional, segundo en los sondeos, también se solidarizó con Vázquez.



"En esta con el presidente. En esta despojarnos de diferencias políticas. En esta solo apoyo y deseos de seguir adelante peleándola", dijo en un tuit Luis Lacalle Pou.