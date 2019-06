El psicólogo y director de la pensión de NOB, Julián Pagliarecci, contó detalles de la investigación que terminó en la detención del árbitro Martín Bustos, quien bajo otro nombre ofrecía sus servicios de masajes ante un menor de las inferiores del club. “Uno de los chicos se me acerca con alguna sospecha y me dice mirá lo que me llega al celular. (El supuesto masajista) me dice que no diga que me voy a hacer un masaje y que mejor diga que voy a un cumple”, señaló Pagliarecci tras relatar que se hizo pasar por el menor durante el intercambio de mensajes.

Cargando audio... Grooming en NOB: ¿Cómo fue el operativo? (Julián Pagliarecci)