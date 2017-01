Campañas: las mujeres como son

Aunque no sea una firma de moda, no podemos dejar a Dove fuera de la ecuación. Ellos fueron los primeros en poner cuerpos de todo tipo en televisión con su campaña Real Beauty. Fueron los que revolucionaron el sector body-positive, abriendo las miras a una nueva forma de entender el cuerpo de la mujer. De cualquier mujer.

La marca deportiva lanzó una campaña de tops deportivos con una elección de modelos diferente a las que suelen protagonizar este tipo de anuncios fit: cuerpos en forma que no necesariamente tienen por qué estar delgados. Con ello buscaban acercarse más a su público general y que éste se sintiera más identificado.

