Globos de Oro 2019: los mejores momentos de la noche

Oficialmente arrancamos con la temporada de premiaciones en Hollywood. La 76 edición de los Globos de Oro se realizó la noche del domingo en Los Ángeles, en una ceremonia en la que lo político no tuvo lugar, pero sí varias sorpresas.

Los primeros grandes premios del cine y la televisión de 2019 arrancaron con una gala llena de positivismo y con ganadores inesperados y premios muy repartidos. En una gala bastante ligera, pero potente en cuanto a looks, pudimos ver lágrimas, risas y emoción.

La noche tuvo sus instantes de color, sobre todo en lo que respecta a los discursos de agradecimiento. Te contamos los mejores momentos de los Globos de Oro 2019:

1- Lady Gaga

La más esperada de la noche era sin duda Lady Gaga, quien estaba nominada a Mejor Actriz por su interpretación en A Star is Born. La cantante no se llevó el preciado galardón, pero sí obtuvo el premio a Mejor Canción Original con el tema "Shallow".

2- Rami Malek y Glenn Close

Mientras Rami Malek celebró su premio a Mejor Actor por su trabajo en "Bohemian Rhapsody", Glenn Close hizo lo mismo por su trabajo en "The Wife".

La actriz además destacó por su discurso feminista.

3- Jim Carrey

Generó uno de los grandes momentos de la noche al ser obligado a cambiarse de puesto por los anfitriones de la noche. Sandra Oh y Andy Samberg le dijeron que no podía estar sentado en la zona de nominados en categoría cine, pues él estaba nominado por su rol en una serie de comedia de TV.

4- Charlize Theron y Kaley Cuoco

El dúo tono fue sin duda la tendencia de la noche entre las celebridades.

Charlize Theron y Kaley Cuoco destacaron por sus elecciones.

5- Ricky Martin

Se robó las miradas como siempre, pero esta vez fue el único de los protagonistas de "The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story" que no fue nominado a los Globos de Oro 2019. Afortunadamente para él la serie sí ganó el premio a mejor Mini Serie para TV.

Con pinceladas de reivindicación, feminismo, y ganas de lucha y mucho amor por la profesión y la industria, los receptores de los Globos nos dejaron palabras que bien merecen ser recordadas.