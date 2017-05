Las carteras son la nueva tendencia de la temporada

Una publicación compartida de Dior Official (@dior) el 26 de Dic de 2016 a la(s) 3:21 PST

Una publicación compartida de Dior Official (@dior) el 1 de Mar de 2017 a la(s) 10:43 PST

Una publicación compartida de Dior Official (@dior) el 4 de Mar de 2017 a la(s) 12:50 PST

Pero eso no es todo. Marcas como Miu Miu o Alexander McQueen también se suman a las intervenciones en los accesorios: bordados, parches, incrustaciones y flecos.

Una publicación compartida de Fendi (@fendi) el 3 de May de 2017 a la(s) 1:14 PDT

Una publicación compartida de Fendi (@fendi) el 6 de May de 2017 a la(s) 9:19 PDT

Una publicación compartida de Gucci (@gucci) el 8 de May de 2017 a la(s) 8:33 PDT

Una publicación compartida de Burberry (@burberry) el 3 de May de 2017 a la(s) 6:26 PDT

Si hablamos de los complementos a la hora de renovar cualquier look, en esta temporada, las carteras son la nueva tendencia y todos los tamaños son válidos. Por un lado, continúan ganando terreno las mini bags, que se llevan incluso como colgantes y por el otro, el estilo oversize sigue presente en las pasarelas.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo