Las tendencias que siguen vigentes en el 2017

5. Superposiciones ¿Una remera debajo de un vestido? Quizás esa fue la pregunta que te hiciste cuando este look empezó a predominar en las vidrieras. Para el día o para la noche, esta fusión de prendas en un mismo conjunto, se convierte en un elemento clave de tus outfits.

4. ¿Rock o punk? Los flecos y las tachas han demostrado, un año más, que son el estilo perdurable, así como las camperas y los pantalones de cuero son las prendas que no deben faltar en tu armario.

3. Rosa total El rosa, en todas sus tonalidades, continúa marcando tendencia y es perfecto para usarlo tanto de día como de noche. Y si te gusta impactar con tu look, usá este tinte en todo tu conjunto. Sólo es cuestión de probar.

