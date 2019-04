Rutina beauty masculina: la belleza también es cosa de hombres

En los caballeros, la barba es siempre la prioridad y la belleza de manos y pies parecía ser solamente un tema de mujeres. Sin embargo, con el paso de los años, dejó de ser un tema tabú y los hombres también lo adaptan a la rutina de belleza y sacan turnos en salones expertos en uñas.

Que no tengan costumbre de pintarse las uñas no significa que no deban cuidarse las manos y pies. Así que chicos, hoy toca, sesión de manicura y pedicura.

Mantener las manos y los pies prolijos es muy importante para una buena primera impresión. Muchas veces, las manos son lo primero que se ve y se aprecia. Sin importar el sexo, tener las uñas cortadas y limadas habla de una persona que se cuida.

A diferencia de la manicura que se le realiza a las mujeres, los hombres no elijen esmaltarse, aunque hay algunos que para que no se rompan las esmaltan con calcio o color vía láctea transparente. Sin embargo, también hay otros que sin importar la opinión pública apuestan a los esmaltes de colores en las uñas como negro, azul, rojo y rosa.

En casa, la mayoría de los hombres incluye solo cortar sus uñas con alicate y se olvidan terminar de arreglarlas con la lima. Aunque parezca un detalle, no hacer uso de la lima deja una sensación de desprolijidad.

¿Para qué usarla? Para emprolijar las irregularidades que queden en las uñas luego de cortarlas.

Fases manicura masculina

1- Se cortan y liman las uñas, para después retirar o cortar las cutículas y acabar con un masaje de manos.

2- Se exfolian las manos para dejar libre de durezas y células muertas

3- Se aplica un tratamiento de hidratación tanto para las manos como para las uñas para dejarlas suaves y tersas.

No olvidar:

-Cremas y aceites hidratadores de rosa mosqueta orgánicos

-Bloque blanco para brillo de una forma natural a las uñas cada día.

De nada sirve llevar una barba perfecta, un corte de pelo con navaja recién hecho, la piel perfectamente hidratada y un look en el que se luzca hasta el último complemento, si lo primero que mostramos en público, las manos, están descuidadas.