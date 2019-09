El Banco Central informó este viernes a las entidades financieras y a otros operadores del mercado cambiario que no deberán dar curso a operaciones de cambio de un listado de casi 850 personas.



"Nos dirigimos a ustedes para comunicarles que en el marco del Decreto N°609/19 y de la Comunicación "A" 6770 y complementarias, mediante Resolución N°61/19, se ha dispuesto que, sin la previa autorización de este Banco, no deberán dar curso a operaciones de cambio, o en su caso, a su anulación, a nombre o por cuenta de" las personas que se identifican en el listado de la Comunicación C 84797.



Este documento tiene una extensión total de 30 páginas, de las cuales 29 incluyen 29 nombres de personas identificadas con nombres y apellidos completos más el número de CUIT y DNI.

La medida fue considerada un "escrache" por analistas del mercado que señalaron el contraste entre esta resolución y la liberación absoluta del mercado que pregonaba el gobierno hace semanas.