El tesorero, duro contra Bermúdez: "A alguien hay que echarle la culpa"

Las declaraciones de Eduardo Bermúdez, presidente de Newell's, dejaron aún más expuesta la fractura dentro de la dirigencia. Porque el mandamás leproso, lejos de renunciar como había deslizado, embarró a los tesoreros del club sobre el balance no aprobado en la última asamblea. Y afirmó que el juez Bellizia convocará a los titulares de esa cartera para pedir explicaciones.

Alberto Sauro, junto a Carlos Cantarelli encargado de la tesorería, cruzó duramente a Bermúdez en Zapping Sport. "El balance está firmado por él desde hace seis meses. No es argumento decir que no le explicaron el balance. Pero a alguien hay que echarle la culpa...", dijo ofuscado.

"El juez tiene un órgano fiduciario que lo asiste y representanta. Y entre sus integrantes, hay un contador que sabe que el balance no lo hace la tesorería, sino los encargados contables y el auditor", señaló, descreyendo de la versión que tiró Bermúdez acerca de que Bellizia convocará a los tesoreros para pedirles explicaciones.

Y agregó: "Antes de la frustrada asamblea de octubre, el auditor hizo una reunión con toda la comisión directiva, en laque explicó los resultados del balance. Y el balance está firmado por ñel (Bermúdez) desde hace seis meses. No es argumento decir que no le explicaron el balance".



Acerca de la posibilidad de renuncia del presidente, dijo: "No nos atendió el teléfono a ninguno de los dirigentes que lo llamamos. D'Amico lo llamó veinte veces y no atendió tampoco. Nos despertamos con incertidumbre al leer de su renuncia en los diarios sin saber los motivos".

"Presumíamos cuestiones particualres. Pero no cerraba que fuera a hablar con Bellizia, porque el juez, ante una renuncia, no tiene nada que ver", finalizó.