A Central se le cortó la racha justo en la antesala del clásico

En el certamen doméstico, le ganó a Gimnasia de La Plata tras dos derrotas sucesivas y marcha a nueve de la cima. El DT no confirmó la formación, ya que evaluará primero cómo quedaron sus futbolistas tras el desgaste sufrido en Brasil.

En cuanto al equipo, el conductor uruguayo mete un único retoque en el mediocampo: Mauricio Martínez por Leonel Rivas. Por su parte, Gustavo Colman no entrenó durante toda la semana por una licencia familiar y fue descartado y el DT no cuenta con Marco Ruben, que volverá el domingo siguiente en el clásico ante Newell's.

Los auriazules sumaron su último éxito ante Aldosivi que se encadenó a los anteriores ante Gimnasia, Temperley y Atlético Tucumán. Y extendiendo el análisis hacia atrás, no pierde desde la reanudación del torneo (debut de Paolo Montero) ante Godoy Cruz: luego de eso, ganó seis y empató uno.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo