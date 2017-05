Seguimiento individual canalla

Bordagaray: 4 No gravitó. Prácticamente no participó en el juego

Villagra: 4 No mostró seguridad en el fondo y sobre el final vio la quinta amarilla y no estará en el clásico

Ferrari: 4.5 Le ganaron la espalda en algunas ocasiones, especialmente cuando jugó por la izquierda; en ataque no aportó

