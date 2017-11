Belgrano le aplicó un duro golpe a Newell's sobre el final

Newell’s cayó como local por primera vez en el torneo. Por la novena fecha de la Superliga de primera división, Belgrano de Córdoba le asestó un duro golpe al vencerlo, sobre el final del partido, por 1 a 0 en el Coloso.



El único gol de la noche lo anotó, a los 43 minutos del segundo tiempo, el ex Newell’s Joel Amoroso, quien vivió una noche especial luego de haberse ido mal del club del Parque. Los cordobeses cortaron una racha de cinco juegos sin triunfos y 581 minutos sin goles.



La campaña leprosa no puede despegar. Luego de la racha triunfo-empate (Chacarita y Patronato), el conjunto de Llop no logró revalidar en casa y acabó masticando bronca. Con apenas 9 puntos, marcha vigésimo entre los veintiocho participantes.



Los hinchas despidieron al equipo con silbidos luego de una floja prestación. Ahora, le tocará afrontar una seguidilla de cotejos duros ante River, Racing y el clásico contra Central.





Newell's arrancó mucho mejor que su adversario, controlando la pelota del mediocampo para arriba, con mucha movilidad de Torres y Sarmiento, el toque de Figueroa y la peligrosidad de Leal. Y generó varias situaciones: una chilena del portugués que se fue alta y un disparo abierto de Torres entrando al área fue lo más destacado.



Desde los 25 minutos, el juego rojinegro dejó de fluir y el celeste se empezó a acomodar. Si bien sólo tenía a Suárez como el único capaz de llevar peligro, sin socios, dejó de sufrir y empezó a llevar la pelota más lejos de Acosta. Pudo marcar el primero a los 19', pero Figueroa no supo cómo resolver el yerro de Bianchi. Sólo en los últimos minutos del primer tiempo Newell's mejoró, pero no pudo hacer nítido su dominio.



En el segundo acto, el cotejo se transformó en ordinario y el local exhibió una notoria falta de ideas para tomar las riendas. El volumen ñubelista se enredó, no tuvo respuestas por las bandas y el paso del tiempo empezó a llevar nerviosismo de las tribunas al campo. Encima, los ingresos de Tévez, Ribero y Guevgeozian no aportaron nada.



Y cuando el partido se iba, Belgrano encontró el gol en la desembocadura de un tiro libre frontal y cercano al área, cuyo rebote en la barrera recogió Amoroso y la clavó (justo él) al fondo del arco de Pocrnjic. El gol lo dejó aturdido a Newell's, que quemó las naves en el final y perdióel empate en los pies de Figueroa y Guevgeozian.



El elenco de Llop volvió a ir de mayor a menor (como ya pasó contra Chacarita, en el último partido como local), pero esta vez no fue contundente arriba y su juego se fue disipando hasta hacerse intrascendente. Belgrano facturó en la única que tuvo y dejó al Parque sumido en la preocupación.