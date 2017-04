Boca se durmió al final y no pudo estirar la ventaja con Newell’s

Boca suma 44 puntos en lo más alto de la tabla. No pudo aprovechar que Newell’s (39) y Estudiantes (38) empataron entre sí y que el cuarto de la tabla, San Lorenzo (37), perdió más temprano en Tucumán. De todas formas, los de Guillermo Barros Schelotto mantiene la diferencia cuando restan diez fechas para el final.

Boca dominó la primera mitad pero en la segunda bajó mucho la intensidad y le costó entrarle a su rival. Cuando lo consiguió, no lo supo liquidar y sufrió en una de las últimas jugadas del encuentro.

Boca Juniors, líder del campeonato de primera división, igualó este domingo con Patronato de Paraná 1 a 1 en La Bombonera y no pudo estirar la ventaja con sus perseguidores en la punta.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo