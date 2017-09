Broglia: "Lo de Ceballos fue político, era necesario Boca campeón"

El presidente de Rosario Central, Raúl Broglia, calificó este viernes de "hecho político" la polémica actuación del árbitro Diego Ceballos en la final de 2015 por Copa Argentina ante Boca.

El dirigente canalla venía hablando en A Diario, el programa de Alberto Lotuf en Radio 2, de los errores arbitrales que, en los últimos tiempos, perjudicaron a su club. Repasó aquel de Lunati ante River, que lo vinculó al fanatismo del ex juez por ese club. Habló también de la omisión de Rapallini a la mano de Pablo Pérez en el último duelo por copa, hasta que se despachó con una frase ruidosa acerca de la escandalosa final de la Copa Argentina 2015.

"Fue un hecho político, no tengo dudas. Era necesario que Boca saliera campeón", tiró el mandamás centralista, deslizando que Ceballos operó para que la copa viajara a tierras xeneizes. Ese partido fue semanas antes de las elecciones de la institución que ganó Daniel Angelici y del ballotage que ungió presidente de la Nación a Mauricio Macri, ex dirigente boquense, aunque Broglia no precisó a qué se refería.

El máximo dirigente canalla afirmó que no tiene temor a represalias futuras: "A veces te pasan facturas los árbitros por el sistema corporativo que tienen. Siempre que denunciás, hay sistemas corporativos que te saltan. Pero si no hacés nada, después pueden hacer cualquier cosa con vos".

Broglia no descartó elevar una protesta por los errores recientes de Rapallini: "No hemos decidido nada aún, porque llegamos destruidos tras viajar toda la noche y porque la alegría que vivimos tapó un poco esa situación".

"Rapallini supuestamente no vio la mano, pero el lineman también se quedó en el molde. Hay que tener tranquilidad y sacarse la piel del hincha, porque es difícil pelear contra los molinos de viento. Pero hay cosas que imponer", añadió.

Y cerró: "Vamos a tener que seguir peleando por este tipo de cosas, porque se ve que después tienen preocupación. Vamos a ocupar los espacios políticos necesarios para hacernos escuchar. Soy un convencido de que tenemos que ser más protagonistas en AFA".