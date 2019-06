El defensor de Rosario Central Matías Caruzzo volvió a hablar públicamente este martes después de varias semanas y de sus vacaciones, y se mostró molesto con un rumor que indicaba su intención de irse del club.

“A mí me gusta que las cosas queden claras. Supuestamente habían dicho que me quería ir del club. Yo creo que aclarar cosas que uno no dice, es darle entidad a una situación que no pasó”, comenzó diciendo el referente canalla ante la prensa, desde Arroyo Seco.

Sin embargo, reconoció que no le “gustó para nada” escuchar esa versión y pidió: “Me gusta que las cosas que se manejen puertas adentro y no que lo expongan a uno. Estaría bueno que la gente que los mandó a decir esto, explique los porqué”.

Caruzzo señaló: “Es un mercado de pases largo y a cualquiera le puede llegar una oferta. En ese caso, hay que charlarlas y ver qué es lo mejor. Pero la realidad es que me queda un año más de contrato con el club”.