Central: con un esguince, Colman es duda para el debut en Copa Argentina

Montero no contará el martes (en el primer partido de 32vos de final de la Copa Argentina) con el delantero y capitán, Marco Ruben, quien había sido expulsado en la final de la Copa Argentina 2016 que Central perdió contra River, en Córdoba.

El marcador lateral derecho Víctor Salazar se recuperó de una distensión en el isquiotibial izquierdo y está en condiciones de volver al equipo, al igual que el delantero colombiano Teófilo Gutiérrez, quien no jugó ante Gimnasia porque estaba suspendido.

"Colman recibió un pelotazo y cuando cayó hizo un mal movimiento, así que hoy no trabajó y va a ser evaluado, pero la idea es recuperarlo para el partido contra Aldosivi, del domingo que viene por el torneo", explicó a Télam un miembro del cuerpo técnico canalla.

