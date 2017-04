Central fue más, le ganó bien a Atlético y se acercó a puestos de Copa

Rosario Central venció esta noche a Atlético Tucumán por 2 a 1, en cotejo válido por la fecha 19 del torneo de primera división, y logró su objetivo de sumar tres puntos para acercarse a puestos de clasificación a la Copa Sudamericana.



Los goles de la victoria canalla fueron obras de Federico Carrizo, sobre el final del primer tiempo, y de Marco Ruben, a los 24' del complemento. La visita se puso a tiro con gol de Zampedri a 7 minutos del final, cuando ya jugaban con diez por la expulsión de Acosta.



El elenco de Paolo Montero fue más que su rival, justificó con su rendimiento la victoria y contó con la figura estelar de Teófilo Gutiérrez, que asistió a los dos goleadores con pases exquisitos: a Carrizo, tras una contra iniciada por el arquero Rodríguez; al ingreso Ruben, con un envío filtrado y de emboquillada que lo dejó mano a mano.



En los primeros diez minutos ya exhibió lo que sería el pleito, con una jugada muy clara en los pies de Camacho, que pateó mano a mano al cuerpo de Lucchetti. La aparición de Carrizo como medio punta fue una saludable noticia, con buenas asociaciones con Teo, que fue el mejor de los veintidós.



Promediando el primer acto, Atlético emparejó y se arrimó con algo de peligro. Incluso, tuvo una clarísima Zampedri que tapó Rodríguez y otra anulada que se transformó en la polémica de la noche. Pero con el gol de Pachi, el auriazul tomó las riendas y ya no la soltó hasta el final.



Encima, a los 6 minutos del complemento Acosta se fue al vestuario por doble amarilla y el camino centralista se allanó. Entró Ruben y se dio el gusto de dedicarle un golazo a su abuelo Fermín (que se recupera de una paliza brutal en ocasión de robo), pero cuando todo parecía conducir a una goleada, Zampedri llevó inquietud con una buena definición que no alcanzó para comprometer la victoria de Central.



Cerca de la Copa



Con este éxito, Central arribó a 25 puntos y trepó al puesto 13 de la tabla de posiciones. Vale recordar que del 1 al 11 entran a las copas: los primeros cinco a la Libertadores, los otros seis a la Sudamericana. Y hoy, el que ostenta el puesto undécimo es Talleres de Córdoba, alejado a apenas una unidad del Canalla (aunque con un partido postergado ante Independiente).



El elenco auriazul, que venía de empatar 2 a 2 con Sarmiento en Junín, arrastra ya cuatro fechas sin derrotas. Luego del tropiezo inicial de la era Montero ante Godoy Cruz, se repuso con dos victorias ante Quilmes y Tigre, el empate del fin de semana pasado, y este triunfo.



El próximo compromiso centralista será el lunes venidero ante Temperley, cotejo en el que no estará el volante Damián Musto, quien llegó a la quinta tarjeta amarilla. Por otra parte, habrá que esperar el diagnóstico de la lesión de Víctor Salazar, que salió reemplazado por Paulo Ferrari a la media hora de partido.



