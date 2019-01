Central presentó a Allione: "Vengo para seguir conquistando títulos"

El volante Agustín Peluche Allione fue presentado este martes al mediodía como nuevo jugador de Central. Es refuerzo para el Patón Bauza junto a Fabián Rinaudo, Jarlan Barrera y Claudio Riaño.

"Estoy muy contento por haber llegado después de tantas negociaciones. Espero que este año podamos seguir conquistando títulos, que es lo importante", dijo en conferencia de prensa en relación a la cantidad de veces que su nombre apareció en el mercado de pases canalla.

El jugador de 24 años, que proviene del Esporte Bahía de Brasil, se refirió a su estado físico: "No tuve problemas en la rodilla. Me operé hace 4 años y nunca paré por ese tema. Vengo de hacer la pretemporada completa y estoy bien físicamente, a disposición del técnico para cuando me necesite".

"Puedo jugar por derecha, izquierda o de enganche. En esas posiciones jugué todos estos años. Acumulé experiencia y aprendí a correr bien la cancha sin desgastarme innecesariamente", dijo sobre su posición dentro de la cancha

¿Qué número de camiseta usará? "Me gusta la 21", admitió, ya que fue la casaca con la que comenzó su carrera.

La conferencia la cerró con una caricia al hincha: "Lo que más me entusiasmaba era venir a jugar y la gente, porque tienen una hinchada increíble".