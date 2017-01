Central va por un central y un volante por afuera, ambos derechos

Acerca del futuro de Burgos, Torsiglieri y Gissi, Cefaratti comentó: "Ya a fines de 2016 hablamos con sus representantes para que puedan ir buscando nuevos horizontes. La idea era decírselos con tiempo para no perjudicar al club ni al jugador". Y cerró haciendo referencia a Renzo Alfani, uno de los zagueros centrales que pide pista desde inferiores: "A los chicos hay que cuidarlos más que a los de afuera, porque son nuestro patrimionio. Está apenas hace diez meses en el plantel, eso marca una diferencia en lo físico con un jugador asentado en primera desde hace rato. Pero el otro dia el plantel hizo fútbol entre sí y fue titular".

