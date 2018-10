Copa Argentina: River venció a Sarmiento de Chaco y es el primer semifinalista

River derrotó 3 a 1 a Sarmiento de Resistencia, Chaco, y se convirtió en el primer semifinalista de la Copa Argentina. El encuentro se disputó este domingo en el estado mundialista de Mendoza.

Por los cuartos de final del certamen, el equipo de Marcelo Gallardo venció al conjunto chaqueño con un doblete de Juan Fernando Quintero (26’ y 76’) y de Rafael Santos Borré (34’).

Sarmiento descontó por intermedio de Luis Silba, de penal, cuando estaba por finalizar la primera etapa.

River se enfrentará al vencedor de la llave Gimnasia de La Plata vs. Central Córdoba de Santiago del Estero. El equipo de la B Nacional eliminó a Vélez, Tigre y Brown de Adrogué, mientras que el Lobo derrotó a Sportivo Belgrano, Olimpo y Boca.

Del otro lado del cuadro los cruces son San Lorenzo vs. Temperley y Newell’s Old Boys vs. Rosario Central.