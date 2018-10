Edgardo Bauza: “Me voy con bronca, no esperaba que jugáramos así”

Edgardo Bauza no esquivó la autocrítica después del peor partido de su era en Central. “Es fácil, jugamos muy mal. Tuvimos muchos errores defensivos, y nosotros no generamos mucho, ese fue otro problema que tuvimos. Cuando uno juega mal, tiene problemas”, dijo el Pató

“No quiero restarle atributos a Unión, que hizo un partido arriesgado, que trabajó bien; pero el resultado tiene que ver con nuestros errores”, añadió.



El DT dijo irse con una “sensación de mucha bronca, porque no esperaba que el equipo jugara de esta manera. Mañana a la mañana lo vamos a charlar, a analizar con los jugadores un poco más calmos, pero no esperábamos una derrota de esta manera”.



“Unión se defendió bien, con más gente, y sabíamos que presionan adelante. Nosotros cometimos errores que nos costaron goles. Nos costó mucho jugar para tratar de quebrar esas dos líneas. Fue uno de los grandes problemas que tuvimos”, señaló.



Para el conductor centralista, “el problema fue que Unión tuvo mucha libertad para jugar, y no por detrás del doble cinco. Adelante sobre todo, porque no estuvimos cerrados ni seguros. Casi no tuvimos chances y me preocupa”.



“Hoy el equipo defensivamente estuvo mal, y eso en otros partidos no nos había sucedido. Hoy a Unión no le costó, llegó con facilidad y no estuvimos bien con la pelota para atacar. De haberlo podido atacar, habríamos preocupado más”, remarcó.



Bauza dijo: “Hay que trabajar, charlar, escuchar a los jugadores, me tienen que escuchar a mí. Miraremos las cosas que pasaron y seguramente sacaremos conclusiones para repetir”.



Y cerró con una aseveración intrigante: “Yo no me apuraría con las fechas, porque se pueden modificar. No me arriesgaría a decir que el 20 jugaremos con Boca. Se va a jugar antes. Tenemos el partido suspendido, está Boca, el clásico…”, tiró.