El fútbol argentino sigue dando que hablar en el mundo. Esta vez, por la insólita resolución de uno de los ascensos del torneo Federal A: uno de los equipos que pugnaba por subir a la B Nacional, San Jorge de Tucumán, hizo una "sentada" en pleno partido y luego se retiró, disconforme con los fallos arbitrales.



Alvarado de Mar del Plata le ganaba 1 a 0 como local a San Jorge de Tucumán, en la segunda final, pero el cotejo fue suspendido a los 4 minutos del segundo tiempo porque los jugadores visitantes manifestaron su enojo con decisiones del árbitro Adrián Franklin.

Los jugadores tucumanos se sentaron en el campo y el árbitro dio por suspendido el encuentro, por lo que habrá que esperar el fallo del Consejo Federal para determinar el ascenso a la B Nacional.