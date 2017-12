El Kun también brilló: hizo dos en la goleada del City

El delantero argentino Sergio "Kun" Agüero marcó este sábado dos tantos en la goleada del líder Manchester City, de Inglaterra, ante Bournemouth por 4-0 como local, en un partido por la 19° fecha de la Premier League.

Agüero marcó sus tantos a los 27 minutos del primer tiempo y 34 del complemento, y llegó a los 101 en la institución inglesa.

Muy buena victoria para seguir por el mejor camino. Y muy feliz por superar los goles en el Etihad. Y vamos por más.//Great win today to keep up pace. And glad to score over goals at Etihad. More to come! C'mon, City! pic.twitter.com/HdfSxLfPgo

— Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) 23 de diciembre de 2017